Харьков, Украина, 26 января, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Харькове 26 января, сообщает 26 января телеграм-канал «Политика страны».

Pavlo Palamarchuk/globallookpress.com Взрывы на территории Украины

Также украинские паблики сообщают, что в Харьковской области происходят отключения электроэнергии.

Добавим, что в 7:38 мск в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Этот режим в регионе несколько раз вводили и отменяли накануне, 25 января.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Винницкой областях.

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