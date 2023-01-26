Донецк, 26 января, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка подверглись обстрелам со стороны боевиков киевского режима. Об этом 26 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Валерий Мельников/РИА Новости Обстрел Донецка

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск был зафиксирован в 09:35 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено два снаряда калибра 155 мм.

Кроме этого, отмечается, что в 10:00 и 10:10 ВСУ выпустили шесть и 10 снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка соответственно, а в 10:05 и 10:10 — три и восемь снарядов калибра 155 мм по Кировскому району Донецка соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ в Новой Каховке был повреждён газопровод.