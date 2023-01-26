Москва, 26 января, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Изучить вопрос о введении мер поддержки семей священников, которые участвуют в специальной военной операции, предложила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Алексей Никольский/РИА Новости Анна Кузнецова

«Если священник погибает, добрые люди собираются, начинают поддерживать семью погибшего священника, где, как правило, пять-шесть и более детей. Уважаемые коллеги, этот вопрос тоже нужно решить, подумать, как мы с вами включим эту категорию в сферу поддержки, которая необходима сегодня», — сказала Кузнецова в ходе круглого стола в Госдуме.

Она обратила внимание на то, что священники тоже находятся на передовой, среди них есть и погибшие.

В ходе обсуждения также говорилось о том, что семьи священников, как правило, многодетные.

Священники имеют статус гражданского персонала в зоне специальной военной операции.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») заявил о том, что верующие военнослужащие составляют около 70% численности личного состава ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в Донбассе при спасении раненых под Артемовском погиб православный священник — иеромонах Дамаскин (Денис Волин), руководивший поисковым отрядом из Ивановской области.