Киев, 26 января, 2023, 10:20 — ИА Регнум. На территории Киевской области прогремели взрывы, один из которых, возможно, произошёл на Киевской ГАЭС. Об этом 26 января сообщает ряд украинских телеграм-каналов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

На выложенных в интернет фотографиях запечатлён столб дыма, поднимающийся с места прогремевшего в Киевской области взрыва.

При этом утверждается, что, возможно, этот взрыв произошёл на Киевской ГАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на всей захваченной режимом Киева территории Украины был объявлен режим воздушной тревоги.

Отметим, в Минобороны РФ пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.