Движение по Крымскому мосту возобновили раньше запланированного срока
Симферополь, 26 января, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Движение по Крымскому мосту возобновлено после ремонтно-восстановительных работ, сообщает Минтранс РФ в телеграм-канале.
Пресс-служба Росавтодор/РИА Новости
Ремонт Крымского моста
«Ранее запланированного срока, возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту», — говорится в сообщении.
Ранее планировалось ограничить движение транспорта на автоподходах к Крымскому мосту 25 января и полностью закрыть автодорожную часть моста 26 января с 00:00 мск до 12:00.
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