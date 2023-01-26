В Госдуме предложили ввести налог на мигрантов
Депутат Госдумы предложил ввести налог на мигрантов
Москва, 26 января, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Ввести налог на использование иностранной рабочей силы предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.
«Пора вводить налог на использование иностранной рабочей силы, возможно, в виде повышенной ставки по налогу на прибыль. Это заставит работодателя лишний раз подумать, нужны ли ему мигранты и в каком количестве», — сказал Миронов.
Он обратил внимание на то, что этот налог почти полностью зачисляется в региональные бюджеты, а значит, с принятием закона там появятся дополнительные средства для решения проблем, порожденных притоком гастарбайтеров.
Ранее парламентарий заявлял о необходимости ввести визовый режим для граждан СНГ и мораторий на предоставление гражданства России жителям Таджикистана.
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Госдума в апреле 2022 года ратифицировала соглашение между правительством России и правительством Узбекистан о порядке пребывания граждан на территориях двух стран.
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