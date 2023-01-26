Москва, 26 января, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Ввести налог на использование иностранной рабочей силы предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Пора вводить налог на использование иностранной рабочей силы, возможно, в виде повышенной ставки по налогу на прибыль. Это заставит работодателя лишний раз подумать, нужны ли ему мигранты и в каком количестве», — сказал Миронов.

Он обратил внимание на то, что этот налог почти полностью зачисляется в региональные бюджеты, а значит, с принятием закона там появятся дополнительные средства для решения проблем, порожденных притоком гастарбайтеров.

Ранее парламентарий заявлял о необходимости ввести визовый режим для граждан СНГ и мораторий на предоставление гражданства России жителям Таджикистана.

Кроме того: Госдума упрощает мигрантам постановку на учет

Госдума в апреле 2022 года ратифицировала соглашение между правительством России и правительством Узбекистан о порядке пребывания граждан на территориях двух стран.

Читайте также: В России упростили получение СНИЛС иностранцами