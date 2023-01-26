Москва, 26 января, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Заявленные к поставкам Украине танки Abrams и Leopard будет уничтожать в том числе боевой вариант российского робота «Маркер». Как сообщил РИА Новости руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, благодаря встроенному электронному каталогу с образами целей в видимом и инфракрасном диапазонах, этот робот способен не только автоматически определять вражескую технику, но и выбрать самую значимую цель для огневого поражения.

Пресс-служба «Роскосмоса»/РИА Новости Робот «Маркер»

Комментируя это известие, российский журналист и политолог Валентин Осташко отметил, что уже сейчас специальная военная операция (СВО) — это противостояние технологий:

«Российская армия противостоит как самым надежным советским технологиям, доставшимся Украине после распада СССР, так и новейшим западным разработкам. Это полигон, на котором в режиме реального времени тестируются все мыслимые решения оружейников».

Разведывательно-ударную машину разработали конструкторы частной уральской инженерной компании «Андроидная техника». Эти машины использовались для охраны космодрома «Восточный». Уже тогда они имели способность работать как на радиоуправлении, так и в автономном режиме, уничтожая беспилотники и перехватывая нарушителей периметра.

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«Царские волки» планируют подготовить группу IT-специалистов в качестве операторов «Маркера». Как отметил экс-глава «Роскосмоса», речь идёт о двух версиях аппарата: первый — это разведывательный комплекс, который работает с подвесным дроном; второй — боевой вариант.

Помимо «Маркера», Россия располагает и другими подобными механизмами. Еще в мае 2021 года министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал об уникальных боевых роботах, способных действовать самостоятельно, что обусловлено наличием искусственного интеллекта. На сегодняшний день в открытых источниках фигурируют роботизированные комплексы «Уран-9», «Соратник» и ряд других перспективных образцов.

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Как сообщало ИА REGNUM, о боевом варианте российского робота «Маркер», который способен поражать даже танки Abrams и Leopard в входе специальной военной операции на Украине, известил глава госкорпорации «Роскосмос», руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, в систему управления машины встроен электронный каталог с образами целей в видимом и инфракрасном диапазонах.

Как только «Маркер» получит соответствующий электронный образ, он сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом американские и немецкие танки.

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