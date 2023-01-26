Винница, Украина, 26 января, 2023, 10:12 — ИА Регнум. О взрывах в Виннице и Одессе 26 января сообщает телеграм-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Ранее в Одесской области объявили воздушную тревогу в 8:20 мск. В Винницкой области этот режим был введён в 8:46 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине заявили о взрывах в Днепропетровской и Киевской областях.

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