Москва, 26 января, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Бывший Народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью RT 26 января рассказал о катастрофической ситуации в экономике Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Медведчук отметил невозможность реализации Киевом социальных программ и указал, что экономика Украины уничтожена и не подлежит восстановлению — ВВП упал более, чем на 30%.

«Нет по факту государства, потому что в основе государственной политики лежит политика неонацизма, которую исповедуют Зеленский и его окружение. <…> Говорить о будущем такой страны — это не только некорректно, это неправильно», — добавил политик.

Также в ходе интервью Виктор Медведчук призвал поставить вопрос о будущем украинцев, а не Украины.