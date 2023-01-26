Херсон, 26 января, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Киевские боевики продолжают обстрелы Новой Каховки в Херсонской области. Очередной массированный удар по городу был нанесён 26 января. Об этом сообщили в городской администрации.

Константин Михальчевский/РИА Новости Последствия обстрелов ВСУ

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«Ночью и утром 26 января укронацисты совершили варварский обстрел мирного населения Новой Каховки. Пострадали жилые дома. Количество разрушений и жертв уточняется», ― говорится в сообщении администрации в телеграм-канале.

По информации Единого диспетчерского центра, 25 января в результате вечернего обстрела со стороны ВСУ был перебит газопровод в селе Корсунка. Здесь газоснабжение уже восстановлено. Однако потребители посёлка городского типа Днепряны и жители пяти домов по улице Довженко в Новой Каховке остаются без газа.

После утреннего обстрела 26 января пробит газопровод в Новой Каховке по улице Букина. Работники «Херсонгаза» наложили бандаж, и сейчас потребители подключены к газоснабжению.

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Также в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал и водопровод. Сейчас аварийная бригада водоканала выполняет ремонтные работы по улице Кирова. Без воды останутся жители микрорайона Основа.

Как сообщало ИА REGNUM, Новая Каховка Херсонской области в очередной раз подверглась массированному артиллерийскому обстрелу в ночь с 22 на 23 января. Украинские националистические формирования прицельно били по жилым кварталам в микрорайоне Сокол. Также под артиллерийский обстрел со стороны укронацистов попали линии электропередачи в сёлах округа.

В результате обстрела были повреждены провода линий электропередачи. Пять сёл остались без электричества.