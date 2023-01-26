Симферополь, 26 января, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия») предложил изменить статус специальной военной операции (СВО) на фоне поставок танков киевского режима, сообщает РИА Новости.

Александр Натрускин/РИА Новости Михаил Шеремет

«Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине, с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной», — заявил депутат.

Михаил Шеремет однако не сообщил какой именно статус СВО он предлагает, но, по его словам, нельзя допустить переброску западного летального оружия на Украину. Так, события, происходящие на Украине вышли за рамки обычного военного конфликта, считает Шеремет. Депутат пояснил, что изменение статуса СВО будет способствовать переводу российской экономики на военные рельсы и мобилизовать ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от Крыма заявил, что чем больше Запад будет вмешиваться в конфликт на Украине, тем дальше будет распространяться граница российской спецоперации.

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