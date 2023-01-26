Берлин, 26 января, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Призыв главы киевского режима Владимира Зеленского о предоставлении боевикам ВСУ военной авиации и ракет вызвал 26 января волну жёсткой критики в его адрес со стороны читателей немецкого издания Die Welt.

President Of Ukraine/globallookpress.com Владимир Зеленский

По мнению пользователей, глава режима Киева стал просить оружие у стран Запада слишком часто и в слишком больших количествах, также они высказались против возможности эскалации конфликта.

«Бездонная дыра с гарантией на эскалацию», — констатировал читатель с ником Marcus H.

«Уже не раз это говорил и упоминал об этом. Украина — это бездонная яма с абсолютно неблагодарными политиками. Не знают ничего, кроме как требовать…», — поддержал его Andre W.

«Ракеты большой дальности? Он теперь хочет напасть на Москву? Западу нужно быть осторожнее с тем, с кем они ведут тут дело», — предупредил читатель Mischka.

«Выполнили одно требование, так за ним последовали ещё два нахальных. Полный кошмар. С каждым новым требованием нужно сокращать поддержку!», — предложил Luke E.

«И как только ему дадут самолёты, он потребует ядерные бомбы. Немецкие политики хоть на самом деле знают, кого они поддерживают?», — задалась вопросом Eala Frya Fresena.

«Нет слов. Стоило только пообещать поставить танки, так Зеленский уже требует истребители и ракеты. Прямо как многие предсказывали. Теперь ждём, когда они потребуют ввести войска НАТО», — добавила пользователь Anna Berlin.

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание Politico сообщило, что официальные лица киевского режима инициировали обсуждение плана, согласно которому предполагается передача ВСУ современных истребителей стран Запада.