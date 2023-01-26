Москва, 26 января, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Ситуацию с поставками танков лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов назвал «мыльной оперой» и назвал решение канцлера Германии Олафа Шольца трусливым и бессмысленным, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Én01 Немецкий танк «Леопард-2»

«Мыльная опера с поставками танков укронацистам постепенно достигает своей кульминации. Совсем не железный канцлер Шольц прогнулся под давлением США и откровенно хамскими требованиями Зеленского и согласился передать целых 14 «Леопардов», а чтобы не обвинили в жадности, разрешил остальным странам НАТО поставлять эти танки. Решение сколь ожидаемое и трусливое, столь и бессмысленное с военной точки зрения», — заявил Миронов.

По словам парламентария, за 11 месяцев специальной военной операции Вооруженные силы РФ уничтожили более 7600 танков и бронированных машин противника.

«Поставки «Леопардов» лишь увеличат это число и номенклатуру натовского оружия, против которого успешно работает российская армия», — добавил депутат.

Вместе с тем официальные лица Киева инициировали обсуждение плана, согласно которому предполагается передача ВСУ современных истребителей стран Запада, сообщает издание Politico.

Власти Соединённых Штатов решили поставить киевскому режиму 31 американский танк M1 Abrams, заявил президент США Джо Байден.

Предупреждения Москвы о том, что Запад переходит красные линии в своей политике, особенно в вооружении Киева, в Вашингтоне воспринимают, но считают, что Украине надо помогать, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.