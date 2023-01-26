Анкара, 26 января, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Анкара поддерживает политику «открытых дверей» НАТО. Об этом было заявлено на заседании Совбеза Турции под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, на котором, в частности, обсуждалась ситуация вокруг членства Швеции.

Xander Heinl/globallookpress.com НАТО

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При этом отмечалась необходимость всех государств, желающие вступить в альянс, «действовать в соответствии с законом и духом альянса».

«Было заявлено, что крайне важно, чтобы кандидаты как можно скорее выполнили свои обязательства, вытекающие из меморандума о взаимопонимании по борьбе с террористическими организациями», ― цитирует РИА Новости текст заявления Совбеза.

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Как сообщало ИА REGNUM, после того как лидер датской ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран у посольства Турции в Стокгольме, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что шведское правительство не должно рассчитывать на то, что Анкара поддержит заявку Стокгольма по НАТО, поскольку Швеция согласовала сожжение священной книги мусульман. По требованию Анкары вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО был отложен на неопределенный срок.

В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что хочет возобновить переговоры с Турцией об одобрении заявки на вхождение в НАТО. На что официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик ответил, что Анкаре не о чем вести диалог со Стокгольмом по заявке Швеции на членство в НАТО.