Киев, 26 января, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Днепропетровской и Киевской областях, сообщает 26 января украинский телеграм-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Кроме того, украинские каналы сообщают о работе ПВО в Киевской области. Официальных подтверждений этой информации нет.

Ранее на всей территории Украины утром 26 января объявили воздушную тревогу — как и накануне, 25 января.

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