Брюссель, 26 января, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Официальные лица киевского режима инициировали обсуждение плана, согласно которому предполагается передача ВСУ современных истребителей стран Запада. Об этом 26 января сообщает Politico.

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«Следующим естественным шагом будут истребители», — заявил изданию один из европейских дипломатов, который принимает участие в такого рода обсуждениях с военными представителями стран Североатлантического альянса (НАТО).

Также указывается, что страны — участницы НАТО из Прибалтики больше всех поддерживают такой план, и подчёркивается, что в данный момент самые крупные европейские страны боятся, что передача Киеву военной авиации приведёт к ещё большей эскалации конфликта на территории Украины, из-за чего эта возможность пока считается неудачной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что предупреждения Москвы о том, что Запад переходит красные линии в своей политике, особенно в вооружении Киева, в Вашингтоне якобы воспринимают, но считают, что Украине надо помогать.