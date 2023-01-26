Берлин, 26 января, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Виновников диверсий на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» нужно продолжать искать, но точно можно сказать, что это не Россия, заявил исполнительный директор Nord Stream AG Маттиас Варниг в интервью Die Zeit.

Nord Stream AG/globallookpress.com Всполнительный директор Nord Stream AG Маттиас Варниг

На вопрос о том, кто виноват в диверсии, Варниг ответил: «Русские? Нет».

Когда его спросили, может быть, одна из стран НАТО организовала эту диверсию, представитель Nord Stream AG молча кивнул, но на уточняющий вопрос, не Британия ли это сделала, Варниг ответил: «Это всё спекуляции. Но поразмышляйте об этом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин заявил в конце сентября по поводу взрывов на СП и СП-2, что они организованы «англосаксами» и всем очевидно, «кому это выгодно».