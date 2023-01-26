Москва, 26 января, 2023, 09:48 — ИА Регнум. 24-летний атакующий полузащитник московского ЦСКА и сборной Колумбии по футболу Хорхе Карраскаль в интервью «Спорт-Экспресс» 26 января рассказал, почему остался в ЦСКА, когда большинство легионеров уезжало из России.

Edgar Breshchanov/globallookpress.com/ Футболист Хорхе Карраскаль

«Когда я приехал в Москву, сразу почувствовал себя в своей тарелке. В клубе ко мне очень тепло относятся. Да и российский футбол мне нравится…», — сказал полузащитник.

Также в ходе интервью Хорхе Карраскаль рассказал, какого футболиста в команде считает главным авторитетом.

«Кто для меня главный авторитет? Конечно, это Игорь Акинфеев. Он — легенда ЦСКА и человек, которого все уважают <…>», — ответил колумбиец.

За ЦСКА Хорхе Карраскаль выступает с 18 февраля 2022 года после перехода из «Ривер Плейта» на правах аренды Летом 2022 года «красно-синие» выкупили колумбийца за 6 миллионов евро.

Ранее капитан московской команды Игорь Акинфеев, отвечая на вопросы журналистов, назвал Хорхе Карраскаля лучшим игроком ЦСК в первой части сезона.