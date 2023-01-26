Николаев, Украина, 26 января, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Взрывы прогремели на территории захваченной режимом Киева Николаевской области Украины. Об этом 26 января сообщает прокиевское издание «Страна. ua» в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Сообщают о взрывах в Николаевской области, где зафиксированы ракеты», — говорится в сообщении.

Отметим, в Минобороны России на данный момент не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений на эту тему.