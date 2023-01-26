Донецк, 26 января, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Боевики киевского режима обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также Макеевку и Горловку. Об этом 26 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Валерий Мельников/РИА Новости Последствия обстрела со стороны ВСУ

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 01:15 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 08:50 и 09:00 ВСУ дважды обстреляли Макеевку, выпустив по городу шесть и три снаряда калибра 155 мм соответственно, в 09:25 выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевского режима обстреляли Петровский район Донецка.