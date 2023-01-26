Москва, 26 января, 2023, 09:34 — ИА Регнум. У украинского политика Виктора Медведчука имеются дальнейшие планы, о которых он собирается объявить, когда для этого придёт время. Он заявил об этом 26 января в интервью RT.

Стрингер/РИА Новости Виктор Медведчук

«Знаете, у меня есть дальнейший, не план, а планы. И я, когда придет время и когда я увижу реальность их реализации, обязательно об этом скажу, в том числе и публично», — сказал он.

При этом украинский политик отметил, что не видит себя на каких-либо должностях, и уточнил, что на данный момент считает главным наличие идей, у которых должны быть сторонники, а затем появятся лидеры, и на Украине сейчас таких идей, по его мнению, нет.

«У нас есть идея. Значит, будут лидеры, значит, будут дела. Надо их реализовывать. И как мы будем это делать — вы всё это увидите. Но то, что мы это будем делать, как минимум, будем пытаться это делать — это однозначно», — пояснил Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к Западу с заявлением о необходимости поставок истребителей, а также дальнобойных ракет для артиллерии.