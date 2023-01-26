Москва, 26 января, 2023, 09:33 — ИА Регнум. «Другая Украина» — те, кто против Владимира Зеленского, должны быть услышаны, заявил 26 января глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью RT.

Стрингер/РИА Новости Виктор Медведчук

«Есть люди, которые выступают против политики Зеленского, — сказал Медведчук. — Эта другая Украина должна быть услышана».

По его словам, эту часть украинской политики удастся услышать, «если появится её представительство». Только в этом случае голос этой «другой Украины» услышат.

Он добавил, что «сегодня по факту Украины не существует», она совсем не независима и не суверенна, а также её нельзя назвать правовой или социальной. Поэтому нужно ставить вопрос не о будущем Украины, а о будущем украинцев.