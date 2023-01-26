Угледар, ДНР, 26 января, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города, сообщил 26 января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Его слова говорят о том, что наши бойцы прорвали одну из основных линий обороны противника. По данным местных телеграм-каналов, на улицах города можно увидеть много трупов киевских боевиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты России

Боестолкновения в самом Угледаре начались ещё накануне, 25 января. В атаке принимают участие морпехи Тихоокеанского флота, ОБТФ «Каскад» и БАРСы.

«При штурме города главное — зацепиться за первые дома, и наши морпехи сумели это сделать. И, по-хорошему, надо бы город охватить. К этому-то дело и идет. Я думаю, обороняющие Угледар украинские военные понимают, что российские морпехи помнят, какие потери им пришлось перетерпеть при овладении Павловкой», — отмечает в своем телеграм-канале российской военкор Александр Сладков.

Штурм города подтверждает и Генштаб ВСУ. Несколькими днями ранее киевские боевики пытались провести разведку боем и перегруппировать войска в районе Угледара, но Вооружённые силы (ВС) России, задействовав беспилотник, обнаружили противника в районе Золотой Нивы и Пречистовки, нанеся артиллерийские удары по скоплениям ВСУ. В результате подразделения киевских боевиков потеряли не меньше 200 человек убитыми и ранеными.

Министерство обороны Российской Федерации РСЗО «Град»

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Военкор Андрей Руденко уточнил, что, поскольку Угледар — немаленький город, его необходимо «брать в тиски, а затем делать котел». К этому стремятся российские военные.

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«На угледарском направлении активизация. Нашим войскам дан жёсткий приказ — на запад, приказ исполняется. На ряде участков оборона противника продавлена, идёт борьба за охват Угледара», — написал командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский в своем телеграм-канале.

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Если ВС России перережут трассу Угледар — Марьинка, они смогут и не заходить в сам Угледар, потому что противник окажется в окружении «и будет вынужден убегать полями или массово сдаться в плен», отмечал ранее в своем телеграм-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Никита Третьяков ИА REGNUM Российские военные

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Как сообщало ИА REGNUM, российская военная операция продолжается уже 337 дней. О том, что российские войска закрепились на окраинах Угледара, сковав силы противника, известил 26 января советник врио главы региона Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

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