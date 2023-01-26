Москва, 26 января, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Общественный фонд защиты национального исторического наследия выступил с инициативой провести проверку в отношении уехавшего из России артиста Семена Слепакова по факту публикации оскорбительной авторской песни, «дискредитирующей ВС РФ».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Семен Слепаков

«Мы обратились к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова <…>», — сказал директор организации Александр Карабанов в интервью ТАСС 26 января.

Отмечается, что в среду фонд также обратил в Министерство юстиций с требованием внести Слепакова в реестр иностранных агентов.

В среду, 25 января, сенатор Константин Долгов призвал отрезать уехавшего из России в Израиль Семена Слепакова от возможностей заработка.