Вашингтон, 26 января, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что пора планировать «послевоенный порядок» на Украине, раскритиковали читатели The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина сегодня

Критику вызвали комментарии Блинкена по поводу германской поддержки Киева оружием, в частности танками Leopard. Глава Госдепа США заявил, что и не предполагал, что Германия так активно примет участие в «помощи» Киеву.

По этому поводу читатели издания напомнили Блинкену о Второй мировой войне и о том, что 2 февраля Россия будет отмечать годовщину Сталинградской битвы, в которой СССР победил Германию.

«Россия потеряла во Второй мировой от 28 до 44 миллионов человек. А мы что только что сделали? — пишет red dog. — Убедили Германию отправить танки на прокси-войну на Украине. Можете себе представить что-нибудь, что сплотит русских ещё сильнее? Я — нет!».

Особенно возмутило американцев заявление главы Госдепа о том, что фиаско, которое якобы терпит РФ на Украине, должно подтолкнуть Вашингтон и их союзников к размышлениям о будущем Украины и о том, как создать «справедливый и прочный мир».

Наиболее ярко ответил на эти слова читатель Clever Dog, предположив, что «Блинкен и его команда или обитают в секретном бункере с прямым выходом в космос, или все под кайфом».

«Или и то и другое, — пишет Clever Dog. — Другого объяснения этим бредням у меня нет. На Украине происходит полнейшая противоположность».