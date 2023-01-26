Киев, 26 января, 2023, 09:21 — ИА Регнум. На всей захваченной режимом Киева территории Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 26 января из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского режима.

Mykola Miakshykov/globallookpress.com Укрытия

При этом уточняется, что воздушная тревога на всей захваченной бандеровскими формированиями украинской территории была объявлена в 09:11 мск.

Помимо этого, режим воздушной тревоги также объявили в оккупированных режимом Киева частях ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.