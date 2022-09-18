Железногорск, Красноярский край, 26 января, 2023, 09:08 — ИА Регнум. В Железногорске осужден 46-летний мужчина, ударивший заступившегося за пожилую женщину 8-летнего мальчика, сообщается в четверг, 26 января, на официальном сайте прокуратуры Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

С учетом позиции прокурора и материалов правонарушения, а также учитывая признательные показания мужчины и принесенные извинения, суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы.

Также суд запретил 46-летнему мужчине посещать увеселительные места и заведения, реализующие спиртные и хмельные напитки, а также покидать место жительство в ночное время.

Отмечается, что пока приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что сотрудники железногорской полиции начали проверку по факту причинения телесных повреждений 8-летнему ребенку 18 сентября 2022 года.