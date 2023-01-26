Богота, 26 января, 2023, 09:06 — ИА Регнум. В ходе боевых действий на территории Украины 18 января погибли два наёмника из Колумбии, которые воевали на стороне боевиков киевского режима. Об этом 26 января сообщает пресс-служба колумбийского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Отмечается, что два колумбийских наёмника с декабря служили в 49-м пехотном батальоне войск режима Киева.

«По информации этого батальона, граждане [Колумбии] погибли в бою 18 января», — говорится в сообщении.

Также указывается, что семьи указанных наёмников ещё не получили подтверждения этой информации, и добавляется, что в данный момент началась репатриации тел погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что в настоящее время российские войска зашли в город Угледар.