Норильск, Красноярский край, 26 января, 2023, 08:56 — ИА Регнум. В Норильске произошло возгорание кровли здания, площадь которого составляет 1 тысячу квадратных метров. Об этом 26 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«26 января в 09:19 по местному времени (04:19 мск — прим. ред.) поступило сообщение о загорании кровли нежилого здания по ул. Горняков в городе Норильске», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров, и добавляется, что в ликвидации пожара участвуют 22 человека и задействовано четыре единицы техники. При этом отмечается, что тушение возгорания осложняется сильными порывами ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января стало известно, что на заводе компании «Молирен» в городе Рошале Московской области произошёл взрыв.