Москва, 26 января, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Эмигрировавший в Израиль после начала спецоперации на Украине комик Семён Слепаков может стать фигурантом уголовного дела по статье о дискредитации ВС РФ. После того как он высмеял в своей «колыбельной» песне гибнущих в ходе СВО российских солдат и их матерей, Фонд защиты национального исторического наследия попросил Следственный комитет России и лично его главу Александра Бастрыкина провести в отношении артиста соответствующую доследственную проверку. Накануне фонд также обратился в Минюст с просьбой признать Слепакова иностранным агентом.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

С аналогичной просьбой к Генеральной прокуратуре РФ обратилась также Ассоциация участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета». По словам ее директора, члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной, всех иноагентов давно пора лишать российского гражданства. «Считаю, что такие изменения в законе обязательно должны появиться», — подчеркнула Екатерина Мизулина. По её словам, «глумиться над погибшими — это за гранью человеческого понимания».

«Создавая такие песенки, автор ведь в первую очередь обижает, оскорбляет не государство. Он этой пакостью оскорбляет миллионы россиян, обычных людей, своих друзей, школьных учителей, одноклассников. Всех тех, с кем он общался, всех, кого когда-то любил, дружил, с кем смеялся и грустил. Он оскорбляет своих предков, свой род, свою историю», — считает общественный деятель.

Евгений Одиноков/РИА Новости Семен Слепаков

Российский журналист Руслан Осташко отметил, что своей «колыбельной» Слепаков высмеивает горе матери российского солдата, погибшего в ходе боевых действий:

«Он клеймит образ русской женщины тупейшими стереотипами о том, что россияне якобы считают всех европейцев геями, а все свои беды ассоциируют с Украиной и людьми, ее населяющими. Был ли его номер по-настоящему смешным? Из тысяч способов выразить свое несогласие он выбрал самый жестокий и оскорбительный».

Сенатор Константин Долгов призвал лишить комика заработка. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия») в своем телеграм-канале написал, что Слепаков оскорбил в первую очередь матерей российских бойцов и должен ответить по закону.

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Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России призвали провести доследственную проверку в отношении комика Семёна Слепакова на предмет дискредитации ВС РФ после того, как в интернете появилась «колыбельная» песня в его исполнении.