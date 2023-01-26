Донецк, 26 января, 2023, 08:54 — ИА Регнум. В настоящее время российские войска зашли в город Угледар Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 26 января рассказал советник врио главы региона Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

Константин Михальчевский/РИА Новости Российский военнослужащий

«Закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника», — сказал он.

При этом врио главы ДНР отметил, что ВСУ пытаются вести контратаки, однако российская артиллерия наносит удары по врагу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в захваченных режимом Киева Харьковской и Днепропетровской областях Украины был объявлен режим воздушной тревоги.