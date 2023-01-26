Оттава, 26 января, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Издание The Globe and Mail в четверг, 26 января, со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщило о планах Канады поставить Украине танки Leopard 2.

Philipp Schulze/globallookpress.com Танки Leopard 2

Отмечается, что канадское правительство готово предоставить киевскому режиму четыре или пять танков Leopard 2, но окончательное решение будет принято до конца текущей недели.

Как утверждает издание CBC News, Канада, вероятнее всего, отправит Украине бронетехнику модификации A4 — самый старый из имеющихся вариантов Leopard, стоящий на вооружении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой поставить истребители и дальнобойные ракеты.