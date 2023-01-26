Вашингтон, 26 января, 2023, 08:50 — ИА Регнум. В течение ближайших недель с ранее заблокированных аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа будут сняты ограничения. Об этом 25 января сообщила пресс-служба американской компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своём блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Мы прекратим блокировку аккаунтов господина Трампа в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ближайшие недели», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что названная компания намерена ввести новые правила для предотвращения возможности повторения такого рода «нарушений», и добавляется, что у общественности должна быть «возможность слышать, что говорят политики, чтобы принимать осознанный выбор».

Отметим, аккаунты Трампа в указанных и других соцсетях были заблокированы в начале января 2021 года в период, когда он покидал свой пост. Тогда это решение было мотивировано якобы «интересами безопасности». После этого бывший американский лидер неоднократно критиковал заблокировавшие его страницы компании за ущемление прав в пользу Демпартии США.