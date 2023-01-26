Киев, 26 января, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с заявлением о необходимости поставок истребителей, а также дальнобойных ракет для артиллерии.

Ukraine Presidency/Ukraine Presi/globallookpress.com Владимир Зеленский

«Говорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Должны открыть поставки дальнобойных ракет для Украины <…> мы должны выйти на поставки самолетов для Украины», — говорится в видеообращении, опубликованном в четверг, 26 января, в Telegram-канале Зеленского.

Также глава киевского режима отметил, что ВСУ также нуждаются в большем количестве ракет для артиллерийских орудий.

Ранее сообщалось, что Украина получит от стран Запада 31 танк M1 Abrams (Соединенные Штаты Америки), 14 Challenger-2 (Великобритания), 86 Leopard-2 (Испания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша) и 153 Leopard-2A6 (Германия, концерн Rheinmetall).

В среду, 25 января, канцлер Германии Олаф Шольц после решения передать Украине танки Leopard заявил, что будет продолжать предпринимать все необходимые усилия, чтобы избежать прямой конфронтации России и НАТО.