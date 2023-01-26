В Белом доме заявили, что учитывают предупреждения РФ о красных линиях
Вашингтон, 26 января, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Предупреждения Москвы о том, что Запад переходит красные линии в своей политике, особенно в вооружении Киева, в Вашингтоне воспринимают, но считают, что Украине надо помогать, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
При этом координатор по стратегическим коммуникациям американского совета нацбезопасности Кирби пояснил, что Вашингтон будет продолжать свою политику помощи Киеву в успешной борьбе «на открытом пространстве» за счёт западных вооружений.
По словам Кирби, США делают это во имя защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также хотят помочь Киеву «вернуть территории». Он добавил, что поставки танков Киеву угрожают русским, но тем, которые воюют на Украине.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, США пообещали передать Киеву американские танки Abrams.