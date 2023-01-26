Вашингтон, 26 января, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Предупреждения Москвы о том, что Запад переходит красные линии в своей политике, особенно в вооружении Киева, в Вашингтоне воспринимают, но считают, что Украине надо помогать, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Shawn Thew — Pool via CNP/globallookpress.com Джон Кирби

Джон Кирби «Мы не воспринимаем то, что они [русские] говорят, пренебрежительно».

При этом координатор по стратегическим коммуникациям американского совета нацбезопасности Кирби пояснил, что Вашингтон будет продолжать свою политику помощи Киеву в успешной борьбе «на открытом пространстве» за счёт западных вооружений.

По словам Кирби, США делают это во имя защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также хотят помочь Киеву «вернуть территории». Он добавил, что поставки танков Киеву угрожают русским, но тем, которые воюют на Украине.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, США пообещали передать Киеву американские танки Abrams.