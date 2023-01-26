Якутск, 26 января, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Няня, объявленная в розыск за избиение малолетних детей, была задержана сотрудниками полиции в Якутске. Об этом 26 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

(сс) Vlynn Плачущий ребенок

Накануне в социальной сети пользователи распространили видеозапись, на которой была запечатлена няня, избивавшая и ругавшая нецензурными словами двоих малолетних детей. В результате проверки было установлено, что мать детей подала заявление на жестокую няню в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов начали разыскные мероприятия, и 25 января женщина была найдена участковым уполномоченным полиции по месту её фактического проживания. Няня была задержана и доставлена в отделение полиции для проведения дальнейших следственных мероприятий.

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