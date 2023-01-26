Сиэтл, США, 26 января, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Полицейский пёс из штата Вашингтон, задержавший более полутора сотен преступников, выйдет на заслуженную пенсию, сообщает 25 января телеканал Fox News.

Департамент полиции Эдмондса Пёс Хоббс

Пёс Хоббс был привезён в США из Германии в сентябре 2013 года и сразу же поступил на службу в полицию города Эдмондс. Почти за 10-летнюю правоохранительную карьеру Хоббс вместе со своим наставником сержантом Джейсоном Робинсоном выехали более чем на 500 тревожных вызовов.

В общей сложности пёс за 11 лет своей жизни задержал 166 преступников и обнаружил 113 вещественных доказательств. Одним из самых ярких моментов его полицейской карьеры стало задержание в 2017 году двух вооруженных преступников, совершивших ограбление. Хоббс и Робинсон во время сильнейшего ливня несколько часов преследовали грабителей, пока не обезвредили их.

Хоббс был также завсегдатаем публичных мероприятий и проводил бесчисленные выступления перед общественностью и в школах города.

После выхода на пенсию пёс будет жить в доме у своего напарника Робинсона.