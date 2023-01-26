Мелитополь, 26 января, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины планирует предстоящей весной организовать контрнаступление на Бердянск и Мелитополь Запорожской области. Об этом 25 января РИА Новости сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

РИА Новости В зоне проведения специальной военной операции

«Конец марта — начало апреля — это те сроки, когда режим Зеленского сможет зализать раны и попытаться сформировать новые корпуса, чтобы кинуть их на убой…» — сказал Рогов.

Также член главного совета администрации отметил, что главными направлениями наступления ВСУ в Запорожской области ближайшей весной являются Мелитополь и Бердянск. Рогов подчеркнул, что на данный момент украинские войска не имеют потенциала и средств для широкого наступления.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ходе телеобращения 25 января объявил о поставках Киеву 31 танка M1 Abrams, отметив, что бронетехника не предназначена для наступательных действий.