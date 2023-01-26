Мюнхен, Германия, 26 января, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Акцию протеста провели в Мюнхене против решения германского руководства поставлять Киеву танки Leopard, сообщает организатор мероприятия движение «Мюнхен встаёт» (Muenchen steht auf) в своём телеграм-канале.

IMAGOMadis/Veltman/globallookpress.com Танк

Протестующих против поставок оружия Киеву собралось несколько сотен. Участники марша дошли до ратуши на Мариенплаце в центре города.

Люди несли плакаты с призывами отменить решение германского канцлера Олафа Шольца передать танки Киеву и изменить политику накачки Украины оружием.

«Нет немецким танкам на Украине!» и «Заключите мир без оружия!» — такие плакаты сопровождали шествие. Добавим, что мероприятие мюнхенцы провели в ночь на 26 января.