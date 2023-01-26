В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги
Киев, 26 января, 2023, 08:13 — ИА Регнум. В захваченных режимом Киева Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 26 января из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского террористического режима.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
При этом уточняется, что воздушная тревога в Харьковской и Днепропетровской областях была объявлена в 07:38 мск.
Кроме того, режим воздушной тревоги также объявили в захваченных боевиками ВСУ частях ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.