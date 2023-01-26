Киев, 26 января, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Три области Украины из-за похолодания перешли на стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом 26 января сообщает пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Уточняется, что стабилизационные отключения начнутся в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях Украины. В последней с полуночи до утра будут действовать экстренные отключения, сообщили в четверг в украинском энергохолдинге ДТЭК. В частности, в Одесской области лимиты потребления электроэнергии позволяют перейти на график стабилизационных отключений. Но при этом в период с 00:00 (01:00 мск) до 07:00 (08:00 мск) будут экстренные отключения света.

В Киевской и Днепропетровской областях экстренные отключения не планируются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве из опасений перед отключением теплоснабжения жители начали запасаться дровами.