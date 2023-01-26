Донецк, 26 января, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского режима обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 26 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Валерий Мельников/РИА Новости Последствия обстрела

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 07:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики за сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.