Красноярский край, 26 января, 2023, 08:14 — ИА Регнум. В Дудинке в отдельно стоящем здании магазина смешанных товаров вспыхнул сильный пожар, сообщает 26 января Главное управление МЧС по Красноярскому краю.

ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Тушение пожара в Дудинке

Пожар начался в 03:20 по местному времени. Площадь возгорания составляет 800 кв. м. Магазин находится в отдельно стоящем здании, поэтому угрозы для других помещений не было.

Огонь тушат 22 человека личного состава и четыре единицы специальной техники. Тушение пожара осложняют сильный порывистый ветер и морозная погода.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Причина возгорания неизвестна.