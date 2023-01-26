Вашингтон, 26 января, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Сокращение штата сотрудников на 3900 человек планирует корпорация IBM. Об этом 25 января сообщает агентство Bloomberg.

Patrick IBM

Уточняется, что технологический гигант планирует увольнение 1,5% персонала. Массовые сокращения затронут бывших работников подразделений Kyndryl и Watson Health, которые остались работать в IBM после преобразования подразделений в отдельные компании.

Отмечается, что одномоментное сокращение такого значительного числа работников обойдётся IBM в $300 млн.

По данным Национальной ассоциации экономики бизнеса, массовые сокращения сотрудников могут начать около 20% американских компаний. В частности, о намерениях начать массовые увольнения заявляли американский банк Goldman Sachs, корпорация Microsoft, холдинг Alphabet, владеющий корпорацией Google. Причиной таких решений названы замедление экономики и стремление потребителей сократить расходы на фоне падения уровня жизни после периода пандемии.