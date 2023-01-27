Москва, 27 января, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Наступил 337-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Танки, которые несколько месяцев выпрашивал Зеленский у США и других стран НАТО, киевские боевики всё-таки получат, но не в желаемом объёме и не сразу. Америка, к примеру, судя по заявлению американского президента Джо Байдена, изыскала только 31 танк M1 Abrams. При этом потребуется большая подготовка и техническая поддержка. Передачу танков Leopard 2 украинским войскам также рассматривают Польша, Финляндия, Португалия и Швеция. Еще 14 танков Challenger 2 обещает Великобритания.

Марина Каширская ИА REGNUM Танки

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Киеву, напуганному ударным наступлением российских вооруженных сил на донецком и запорожском направлениях, этого мало. Предводитель киевских боевиков начал просить у Запада ракет и боевых самолетов, за что лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Зеленского безумцем.

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Впрочем, российские военные спокойно относятся к тому, что им придется противостоять западному наступательному вооружению. Не исключено, что техника окажется не на передовой, а где-нибудь под Львовом, на полигоне, где танки примут горячее участие не в бою, а в постановочной кинохронике.

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Поэтому Россия, выполняя цели СВО, совместно с ЮАР и Китаем готовится провести учения близ Мозамбикского пролива, что вызвало ярость у Запада.

Подробности о ходе российской военной спецоперации на Украине и реакции на нее мирового сообщества — в трансляции ИА REGNUM.