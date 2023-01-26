В США ведущий Fox News Карлсон раскрыл цель западных элит на Украине
Американский ведущий Такер Карлсон объяснил цели западных элит в конфликте на Украине
Вашингтон, 26 января, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Власти США и американские корпорации заинтересованы в продолжении конфликта на Украине из-за возможности нажиться на нём. Такое заявление сделал 25 января телеведущий Fox News Такер Карлсон.
Журналист указал, что администрация президента США Джозефа Байдена может направить Киев к заключению мирного соглашения, но не делает этого. По мнению Карлсона, истинной причиной продолжения конфликта на Украине стала жажда наживы. Телеведущий отметил, что главы крупных корпораций и банков уже без стеснения рассматривают Украину как «хороший экономический стимул для реальных доходов и реальных инвестиций».
«О чьих деньгах речь? О ваших на восстановление Украины, разумеется. Эти ребята обогатятся за ваш счет. Теперь ясно, как всё работает?» — пояснил Карлсон со свойственным ему сарказмом.
Журналист рассказал и о неприкрытом восторге главы киевского режима Владимира Зеленского, который заявил о том, что все желающие преуспеть в бизнесе могут достичь этой цели, работая с Украиной. Карлсон напомнил, что Украина является самой коррумпированной страной в мире, а это означает, что она превратилась в лучшее место для тех, кому нужно «отмыть деньги».
«Ах да, и танков нам побольше отправьте! Совпадение или нет, но сегодня наше правительство подтвердило, что поставит Украине танки M1 Abrams. Разве не очевидно, что происходит? По мне, так всё предельно ясно», — иронично добавил Карлсон.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что телеведущий Fox News Карлсон назвал безумием и преступлением помощь США Киеву вместо поддержки и развития собственной страны.