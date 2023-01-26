Вашингтон, 26 января, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Власти США и американские корпорации заинтересованы в продолжении конфликта на Украине из-за возможности нажиться на нём. Такое заявление сделал 25 января телеведущий Fox News Такер Карлсон.

Gage Skidmore Такер Карлсон. Ведущий Fox News

Журналист указал, что администрация президента США Джозефа Байдена может направить Киев к заключению мирного соглашения, но не делает этого. По мнению Карлсона, истинной причиной продолжения конфликта на Украине стала жажда наживы. Телеведущий отметил, что главы крупных корпораций и банков уже без стеснения рассматривают Украину как «хороший экономический стимул для реальных доходов и реальных инвестиций».

«О чьих деньгах речь? О ваших на восстановление Украины, разумеется. Эти ребята обогатятся за ваш счет. Теперь ясно, как всё работает?» — пояснил Карлсон со свойственным ему сарказмом.

Журналист рассказал и о неприкрытом восторге главы киевского режима Владимира Зеленского, который заявил о том, что все желающие преуспеть в бизнесе могут достичь этой цели, работая с Украиной. Карлсон напомнил, что Украина является самой коррумпированной страной в мире, а это означает, что она превратилась в лучшее место для тех, кому нужно «отмыть деньги».

«Ах да, и танков нам побольше отправьте! Совпадение или нет, но сегодня наше правительство подтвердило, что поставит Украине танки M1 Abrams. Разве не очевидно, что происходит? По мне, так всё предельно ясно», — иронично добавил Карлсон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что телеведущий Fox News Карлсон назвал безумием и преступлением помощь США Киеву вместо поддержки и развития собственной страны.