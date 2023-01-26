Нью-Йорк, США, 26 января, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Электросамокат стал причиной пожара в детском саду в Нью-Йорке, сообщает 26 января телеканал Fox News.

AngryJulieMonday Ребёнок на электросамокате

Огонь вспыхнул в подвальном помещении, где и располагался детский сад. Прибывшим пожарным удалось эвакуировать всех детей, но 18 из них пострадали. Один ребёнок находится в больнице в критическом состоянии.

По словам пожарных, причиной пожара, скорее всего, стало возгорание электросамоката. Литий-ионные аккумуляторы, используемые в электросамокатах, уже неоднократно вызывали пожары в Нью-Йорке.

Поэтому пожарные призывают не оставлять заряжающиеся самокаты без надзора, тем более никогда не заряжать их ночью, когда за ними некому следить.