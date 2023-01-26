Париж, 26 января, 2023, 07:06 — ИА Регнум. Просьба Владимира Зеленского к Западу поставить Киеву боевые самолеты вызвала резкую критику со стороны лидера французского движения «Патриоты» Флориана Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В своем микроблоге политик из Франции задался вопросом, не захочет ли главарь киевского режима в следующий раз заполучить ядерное оружие западных стран, что приведет к ядерному столкновению.

Филиппо назвал Зеленского безумцем. Он также выразил непонимание по поводу того, когда Запад прекратит поддерживать действующий киевский режим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев, получив одобрение на поставки западных танков, будет просить у НАТО истребители и боевые самолеты четвертого поколения. Кроме того, он добавил, что киевский режим сможет выпросить у Запада любое вооружение, кроме ядерного.