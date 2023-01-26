Токио, 26 января, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что рассмотрит при определённых условиях возможность своего визита на Украину для проведения переговоров с президентом Владимиром Зеленским, сообщает 25 января агентство Киодо Цусин.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

«На данный момент ничего не решено, но в зависимости от различных обстоятельств, мы рассмотрим, следует ли посетить Украину», — весьма обтекаемо сказал Кисида на заседании японского парламента.

Кисида был вынужден выступить по поводу своего возможного визита на Украину после того, как депутат от правящей Либерально-демократической партии призвал премьер-министра последовать примеру лидеров других стран — союзников Японии, которые уже все побывали в Киеве.

Кисида ранее заявлял о своём желании посетить Украину в качестве председателя саммита стран «Большой семёрки», но в итоге представитель японского правительства объявил о невозможности совершить такой визит, сославшись на соображения безопасности.

Напомним, что с момента начала СВО Токио придерживается позиции полной поддержки киевского режима.