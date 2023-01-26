Хабаровск, 26 января, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Организатор группы, получавшей социальные выплаты и пособия на несуществующих детей была осуждена в Хабаровске. Об этом 25 января сообщает прокуратура Хабаровского края.

(сс) sajinka2 Мошенничество

Жительница Хабаровска была признана виновной в совершении 23 случаев мошенничества при получении выплат и пособий. Центральный районный суд Хабаровска назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. При этом суд учёл, что у обвиняемой есть малолетние дети и отбывание наказания было отсрочено до достижения детьми возраста 14-ти лет.

Как было установлено, женщина организовала группу, участники которой находили женщин и вступали с ними в преступный сговор. Женщины под видом матерей обращались в отделы ЗАГС за получением свидетельства о рождении детей, а участницы преступной группы подтверждали рождение детей как свидетели. На самом деле детей не существовало, но оформив фальшивое свидетельство о рождении, лже-матери получали различные пособия и социальные выплаты.

Уточняется, что всего подсудимая мошенническим путём похитила из федерального бюджета более 17 млн рублей. Уголовные дела в отношении других фигурантов преступной группы находится на рассмотрении в суде.